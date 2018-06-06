ЗВЕРЕВ: «Не хотел закончить дебютный четвертьфинал отказом от борьбы»

Александр Зверев рассказал о травме во время Второй сеяный на Ролан Гарросрассказал о травме во время матча с австрийцем Домиником Тимом

«Пока еще не знаю, насколько это серьезное повреждение. После того, как закончу все дела здесь, то поеду делать МРТ. Когда травмируешь мышцы, то можешь сказать что-то только после результатов обследования. Потом вернусь домой и, наверное, не буду ничем заниматься, посмотрим.

Думал ли я о том, чтобы сняться с игры? Да, думал, но я не хотел сниматься с первого в своей карьере четвертьфинала. Так что, я знал, что не выиграю этот матч. У меня не было способа выиграть, я еле мог двигаться, не мог подавать. Вообще ничего не мог делать на самом деле. Но я хотел закончить игру и также отдать должное Доминику. Он заслуживал пройти в полуфинал. Да, мне хотелось закончить поражением, а не отказом от борьбы.

В начале матча у нас было несколько отличных розыгрышей, физически тяжелых и где-то в четвертом гейме я почувствовал, что есть проблемы. Я проскользнул по корту и мне показалось, что я потянул мышцу. Я думал, что это скорее связано с тем, что я уже много играл и это пройдет. Я не слишком задумывался по этому поводу. Но с каждым геймом, с каждым разом, когда мне нужно было проскользить по корту, все становилось только хуже и хуже. А в середине второй партии мне было уже слишком больно. Утром я нормально себя чувствовал и был готов к пяти сетам. На самом деле во время разминки и на первых геймах этого матча я чувствовал себя лучше всего за всю неделю. Я думал, что это будет тяжелый, физический матч, но к сожалению мой организм не выдержал.

Конечно, я расстроен, любой был бы расстроен на моем месте, но переживаний у меня нет. Раньше многие говорили, что я не способен продержаться в затяжных матчах, в пяти сетах. Теперь, думаю, все перестанут это обсуждать. Я показал отличный теннис и выиграл несколько тяжелых поединков против сильных соперников. Дальше меня ждет травяной сезон, я люблю играть на этом покрытии. Надеюсь, смогу справиться с тем, что случилось, и быстро восстановиться», – сказал Зверев.