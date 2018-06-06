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Гарбинье МУГУРУСА: «Шарапова играет мощно и агрессивно»

Испанка не считает себя фаворитом матча против Марии Шараповой

  • 06.06.2018 10:01
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса

Сегодня в четвертьфинале Ролан Гаррос Гарбинье Мугуруса сыграет с Марией Шараповой. Испанская теннисистка поделилась ожиданиями от встречи:

«Мария провела очень хорошие матчи. Я не играла против неё какое-то время, но сейчас с нетерпением жду нашей встречи.

Не считаю себя фавориткой. Ожидается очень интересный матч, как и любой другой четвертьфинал. В матче против Плишковой Шарапова играла великолепно. Мария играет мощно и агрессивно, но и мой теннис примерно такого же плана».

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Источник — Tennis World USA

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