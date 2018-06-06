Гарбинье МУГУРУСА: «Шарапова играет мощно и агрессивно»

11:00 — bullyUA

Старость - не радостьМаразм - не оргазм

10:59 — perspektivny5

Интересно сколько бы процентов комментаторов этой статьи поменяли бы свои политические взгляды за...

10:55 — dddddddd55

да Луческу козел оказывается еще тот....

10:54 — basiak00

Мирча Луческу: "Буду болеть за террористов на ЧМ"

10:46 — Yurenc

Политика очень сильно построена на спорте и почему ты, рашисткий прихвостень, еще не в параше. Иу...