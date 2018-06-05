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Ролан Гаррос. Кис переиграла Путинцеву и стала первой полуфиналисткой

Соперницей 23-летней американки в 1/2 финала станет победительница пары Касаткина – Стивенс

  • 05.06.2018 17:00
  • 911 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Мэдисон Кис
© Getty Images. Мэдисон Кис
Американcкая теннисистка Мэдисон Кис (13) в двух партиях справилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и первой вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции.
 
1/4 финала
Юлия Путинцева – Мэдисон Кис – 6:7(5), 4:6
 
 
 
Соперницей Кис в полуфинальном матче станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия, 14) – Слоан Стивенс (США, 10).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 05.06.2018 17:27
    0
    Тут мала бути Еля, і грати з Касаткіною.
    Походу Касаткіна-Шарапова фінал
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