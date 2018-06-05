Ролан Гаррос. Кис переиграла Путинцеву и стала первой полуфиналисткой

Американcкая теннисистка Мэдисон Кис (13) в двух партиях справилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и первой вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции.
1/4 финала
Юлия Путинцева – Мэдисон Кис – 6:7(5), 4:6
Соперницей Кис в полуфинальном матче станет победительница пары Дарья Касаткина (Россия, 14) – Слоан Стивенс (США, 10).
Источник — Sport.ua
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Походу Касаткіна-Шарапова фінал
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