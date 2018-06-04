Рафаэль НАДАЛЬ: «В третьем сете хуже работал ногами»

Сегодня в четвертом раунде Ролан Гаррос Рафаэль Надаль обыграл Максимильяна Мартерера со счетом 6:3, 6:2, 7:6.

Первая ракетка мира прокомментировал свой успех:

«В целом матч получился хорошим. Счёт 6:3, 6:2 в первом и втором сетах для меня очень позитивный. Затем, в начале третьей партии, у меня был шанс сделать брейк и, вероятно, получить важное преимущество для завершения матча в свою пользу, но я им не воспользовался.

Потом я допустил несколько ошибок на своей подаче, и третий сет в итоге получился тяжёлым. Я начал немного хуже работать ногами, действовать не так агрессивно, и матч, конечно, стал более равным. Мне противостоял хороший игрок.

Теперь мне предстоит большой тест в следующем раунде. Выходя на корт, всегда можешь как выиграть, так и проиграть. К этому нужно быть готовым».

В четвертьфинале соперником Надаля станет аргентинец Диего Шварцман.