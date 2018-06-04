МУГУРУСА: «Понимаю, как неприятно Цуренко покидать Ролан Гаррос»

В 1/8 финала Ролан Гаррос украинская теннисистка Леся Цуренко на старте матча против Мугурусы была вынуждена сняться с турнира из-за травмы.

«Это печально. Понимаю, как Цуренко неприятно покидать Ролан Гаррос, когда ты добралась уже до 4 круга. Я ее хорошо понимаю, так как сама в этом году несколько раз подобным образом снималась с турниров».

«Увидела, как она пробила, и сразу поняла, что с ней что-то не так», - рассказала Мугуруса, которая в следующем матче сыграет против Марии Шараповой.