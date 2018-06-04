Сергей СТАХОВСКИЙ: «Мои слова были за гранью дозволенного»

32-летний украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свои скандальные высказывания относительно русской речи.
«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», — написал Стаховский в твиттере.
«У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Просто так бы сразу задушил», — ранее сказал Стаховский в интервью.
Мои слова были сказаны в шутку но они были за гранью дозволенного , мне очень жаль .— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 4 июня 2018 г.
Источник — Twitter
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Эх встретил бы тебя на улице посмотрев бы в глаза. Опять вывсеврете))))??? Ше ж ты за мужик отвечай за слова свои??? Или ты Теннисист просто???
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