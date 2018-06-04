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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Мои слова были за гранью дозволенного»

Украинский теннисист прокомментировал свои скандальные высказывания о русской речи

  • 04.06.2018 14:41
  • 907 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

32-летний украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свои скандальные высказывания относительно русской речи.

«Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного, мне очень жаль», — написал Стаховский в твиттере.

«У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Просто так бы сразу задушил», — ранее сказал Стаховский в интервью.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Dnepr10
    online
      Dnepr10, 04.06.2018 14:52
    +4
    после того что россияне зделали по отношению к Украинцам. то это он ещё и скромно сказал. Стаховский красавчик который не лижит зад этим уродам как остальные.
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    Юрий Алпатов
    online
    Юрий Алпатов, 04.06.2018 15:16
    0
    Сережа а что ж такое. Сначала ляпнул, потом извините??..
    Эх встретил бы тебя на улице посмотрев бы в глаза. Опять вывсеврете))))??? Ше ж ты за мужик отвечай за слова свои??? Или ты Теннисист просто???
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