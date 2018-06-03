Сергей СТАХОВСКИЙ: «Спорт – политика на самом высшем уровне»

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал об отношении к русской речи и российским спортсменам.

– В Твиттере у вас много нецензурных слов в адрес россиян. Это в спорте не мешает?

– В спорте пока нет, но если есть россияне, которые считают Путина царем, и те, кто творят во всякую ерунду, – нам с ними не по пути.

– Некоторые украинские спортсмены не обсуждают с российскими коллегами проблемы отношений между нашими странами. Что думаете вы?

– Конечно, можно не обсуждать. Знаете, у вас украли кота, и он у вашего соседа сидит на коленях. Вы ужинаете вместе и говорите соседу, что все нормально – какой хороший кот, это ваш, да?

– Обыграть российского теннисиста – для вас в этом есть какая-то особенная принципиальность?

– Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Все, что у тебя в голове – это завершить удачно сегодняшний матч. Хотя в 2014-м году, когда только все начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю. А так на корте сейчас точно нет. У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим – это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Просто так бы сразу задушил.

– Многие звезды спорта как мантру повторяют тезис, что спорт вне политики. А вы как думаете?

– Хе*ня это полная – спорт и есть политика. И политика на самом высшем уровне.

– Вы написали в разгар революции в Киеве: «Запомните мое слово: я никогда не буду общаться с российскими СМИ. Никогда больше – это аморальные, лживые, неэтичные, продажные провокаторы». Так и не общались с тех пор?

– Нет, хотя предложения были.

– На вашей страничке в Твиттере есть репосты записей Святослава Вакарчука. На ваш взгляд, он реально готовится стать политиком?

– Кем он готовится стать – я не знаю. Встречался с ним несколько раз, могу сказать, что мы поддерживаем такие дружеские отношения. И если есть человек, в кругу которого я считаю себя полным идиотом, то это, наверное, Вакарчук. Хорошо, даже не идиотом, а реально неначитанным идиотом. У человека такой огромный объем знаний и такая серьезная начитанность, что мне просто иногда бывает стыдно, что я мало читаю.

– Вы сами занимаете достаточно активную гражданскую позицию. Есть мысли и желание после теннисной карьеры податься в политику?

– Если бы у меня был статус Вакарчука... В нашей политике ты должен лечь под кого-то, чтобы куда-то попасть. Меня такие расклады не устраивают. Если у тебя есть финансирование свое, грубо говоря, если бы я был Роджером Федерером, мог бы основать сам свою партию и сам за нее заплатить – это одна вещь, но когда ты идешь в политику на чьи-то деньги, то потом ты этому кому-то должен что-то и как-то возвращать... А это уже является совсем не тем, что я себе представляю и как должны работать эти вещи, – сказал Стаховский.