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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Спорт – политика на самом высшем уровне»

Украинский теннисист рассказал об отношении к политике

  • 03.06.2018 10:45
  • 295 просмотров
  • 8 комментариев
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал об отношении к русской речи и российским спортсменам.
 
– В Твиттере у вас много нецензурных слов в адрес россиян. Это в спорте не мешает?
– В спорте пока нет, но если есть россияне, которые считают Путина царем, и те, кто творят во всякую ерунду, – нам с ними не по пути.
 
– Некоторые украинские спортсмены не обсуждают с российскими коллегами проблемы отношений между нашими странами. Что думаете вы? 
– Конечно, можно не обсуждать. Знаете, у вас украли кота, и он у вашего соседа сидит на коленях. Вы ужинаете вместе и говорите соседу, что все нормально – какой хороший кот, это ваш, да?
 
– Обыграть российского теннисиста – для вас в этом есть какая-то особенная принципиальность?
– Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Все, что у тебя в голове – это завершить удачно сегодняшний матч. Хотя в 2014-м году, когда только все начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю. А так на корте сейчас точно нет. У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим – это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Просто так бы сразу задушил.
 
– Многие звезды спорта как мантру повторяют тезис, что спорт вне политики. А вы как думаете?
– Хе*ня это полная – спорт и есть политика. И политика на самом высшем уровне.
 
– Вы написали в разгар революции в Киеве: «Запомните мое слово: я никогда не буду общаться с российскими СМИ. Никогда больше – это аморальные, лживые, неэтичные, продажные провокаторы». Так и не общались с тех пор? 
– Нет, хотя предложения были.
 
– На вашей страничке в Твиттере есть репосты записей Святослава Вакарчука. На ваш взгляд, он реально готовится стать политиком?
– Кем он готовится стать – я не знаю. Встречался с ним несколько раз, могу сказать, что мы поддерживаем такие дружеские отношения. И если есть человек, в кругу которого я считаю себя полным идиотом, то это, наверное, Вакарчук. Хорошо, даже не идиотом, а реально неначитанным идиотом. У человека такой огромный объем знаний и такая серьезная начитанность, что мне просто иногда бывает стыдно, что я мало читаю.
 
– Вы сами занимаете достаточно активную гражданскую позицию. Есть мысли и желание после теннисной карьеры податься в политику? 
– Если бы у меня был статус Вакарчука... В нашей политике ты должен лечь под кого-то, чтобы куда-то попасть. Меня такие расклады не устраивают. Если у тебя есть финансирование свое, грубо говоря, если бы я был Роджером Федерером, мог бы основать сам свою партию и сам за нее заплатить – это одна вещь, но когда ты идешь в политику на чьи-то деньги, то потом ты этому кому-то должен что-то и как-то возвращать... А это уже является совсем не тем, что я себе представляю и как должны работать эти вещи, – сказал Стаховский.
 
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Источник — 112.ua

(1 голос)

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Комментарии
    killiastorm
      killiastorm, 03.06.2018 10:50
    +1
    Золоті слова.
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    vasyapupkin27
    online
      vasyapupkin27, 03.06.2018 11:05
    -7
    Дибилом был, дибилом и остался. Только в политике ему и место, теннисист мертвющий.
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    alex8-48
    online
    alex8-48, 03.06.2018 11:08
    -4
    killiastorm, 03.06.2018 10:50
    Золоті слова.
    Тільки чомусь на російській мові.
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    denzzzzzzzz
    online
      denzzzzzzzz, 03.06.2018 11:11
    0
    Лучше иди тренируйся....
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.06.2018 11:14
    +1
    Респект бро! Тільки тупорилі амеби можуть мтверджувати, що спорт роза політикою.
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    NHL08
    online
    NHL08, 03.06.2018 11:19
    +1
    Эх если бы ты умел играть в теннис так как умеешь болтать языком
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    ussr1987
      ussr1987, 03.06.2018 11:19
    -1
    отлично понимаю эту теннисную "звезду", не, ну а чего вы хотели? как же еще беспородной шавке выделиться если не начать скулить!!
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    ussr1987
      ussr1987, 03.06.2018 11:22
    0
    а котику на коленках вовсе не так уж и плохо , даже мурлыкает гад )))
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