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СТАХОВСКИЙ: «Непонятно, будет ли Долгополов играть далее»

Сергей Стаховский – о планах на ближайшее время

  • 02.06.2018 17:47
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский подвел итоги своего выступления на Ролан Гаррос (выход во второй раунд), поделился планами на ближайшее время и рассказал о неопределенности будущего Александра Долгополова, который получил травму:

«После шести месяцев достаточно плохого тенниса я наконец начал играть. Зверев победил за счет того, что он был более готов физически, чем я. К концу третьего сета я заметно подустал. Реализуй я сетпоинты на подаче соперника в третьей партии, возможно, картина поединка выглядела бы по-другому. Но так не сложилось.

В воскресенье уже лечу в Англию на траву, планирую выступить на «челленджерах» Сурбитон, Ноттингем и Илкли, буду стараться взять титулы. Затем – Уимблдон.

Что касается сборной Украины, то сентябрьский матч Кубка Дэвиса против Португалии планируется в Киеве. Наш состав пока не могу себе представить. Не знаю, какое состояние будет у Ильи Марченко, а Александр Долгополов надолго вылетел, и вообще непонятно, сможет ли он выступать далее. Я же играть за сборную собирался».

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Источник — Xsport

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