Стаховский открывает травяной сезон на челенджере в Сурбитоне

Травяной челенджер с призовым фондом в 127 тысяч евро пройдет с 4 по 10 июня в Сурбитоне (Великобритания).

Сергей Стаховский в первом раунде встретится с обладателям «wild card» Джеймсом Уордом. 31-летний британец, который в 2015 году входил в топ-100 рейтинга, сейчас находится на 403 строчке.

Для соперников это будет первый очный поединок. За титул на кортах в Сурбитоне также поспорят Жереми Шарди, Джордан Томпсон, Михаил Южный, Алекс де Минор.