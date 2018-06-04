Стаховский открывает травяной сезон на челенджере в Сурбитоне

Травяной челенджер с призовым фондом в 127 тысяч евро пройдет с 4 по 10 июня в Сурбитоне (Великобритания).
Сергей Стаховский в первом раунде встретится с обладателям «wild card» Джеймсом Уордом. 31-летний британец, который в 2015 году входил в топ-100 рейтинга, сейчас находится на 403 строчке.
Для соперников это будет первый очный поединок. За титул на кортах в Сурбитоне также поспорят Жереми Шарди, Джордан Томпсон, Михаил Южный, Алекс де Минор.
Напомним, Сергей Стаховский уступил во втором круге Ролан Гаррос.
Источник — Большой теннис Украины
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