Тренер Свитолиной: «Элина выиграет в 10 следующих матчах с Бузарнеску»

– Всегда сложно найти причины поражения в таком ровном матче, тем более это сложно сделать, когда прошло всего 24 часа. Выиграй Элина один мяч во втором сете, и игра могла бы закончиться совершенно по другому. Безусловно будем искать причины, по которым Элина не сыграла так, как может, но сегодня нам нужно принять это поражение и двигаться дальше. Мы знали как будет играть Бузарнеску, но здесь нужно понимать также и то, что когда Элина играет в свой теннис, то она не адаптируется под игру противника. Когда ее бекхэнд достаточно агрессивен и она играет глубоко, это создает большие проблемы соперницам. С румынкой Элина играла коротко, не успевала менять игровой ритм, поэтому у Бузарнеску получалось создавать постоянное напряжение. Тем не менее, Элина вернулась в игру, имела сетбол, выиграй который, я уверен, она бы развернула матч, но в этот раз, увы, не получилось. Это тоже опыт, и в следующие десять раз, которые Элина будет играть с Бузарнеску, она выиграет все десять матчей.

– У Элины очень хорошая статистика побед в матчах с игроками топ-5. Но в то же время на важных турнирах она уступает теннисисткам, которых нет в топ-20. Нет ли здесь какой-то ментальной проблемы?

– Элина выигрывает за год очень много матчей, проигрывает девять-десять. Понимаете, каждая теннисистка, которая стоит намного ниже в рейтинге, хочет обыграть Элину и выходит на матч против нее понимая, что ей нечего терять. В то же время Элина постоянно под давлением, и каждый ее поединок рассматривается под микроскопом. У нее впереди еще 40 Шлемов и в конце пути мы узнаем, была ли тут ментальная проблема или нет. Я уверен, что Элина может выигрывать турниры Большого Шлема и она будет их выигрывать.