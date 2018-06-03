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Тренер Свитолиной: «Элина выиграет в 10 следующих матчах с Бузарнеску»

Тьерри Аскьон прокомментировал поражение своей подопечной от румынской теннисистки

  • 03.06.2018 11:36
  • 975 просмотров
  • 8 комментариев
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Наставник первой ракетки Украины Элины Свитолиной Тьерри Аскьон прокомментировал поражение первой ракетки Украины от 33-й ракетки мира из Румынии Михаэлы Бузарнеску на «Ролан Гаррос».
 
– Всегда сложно найти причины поражения в таком ровном матче, тем более это сложно сделать, когда прошло всего 24 часа. Выиграй Элина один мяч во втором сете, и игра могла бы закончиться совершенно по другому. Безусловно будем искать причины, по которым Элина не сыграла так, как может, но сегодня нам нужно принять это поражение и двигаться дальше. Мы знали как будет играть Бузарнеску, но здесь нужно понимать также и то, что когда Элина играет в свой теннис, то она не адаптируется под игру противника. Когда ее бекхэнд достаточно агрессивен и она играет глубоко, это создает большие проблемы соперницам. С румынкой Элина играла коротко, не успевала менять игровой ритм, поэтому у Бузарнеску получалось создавать постоянное напряжение. Тем не менее, Элина вернулась в игру, имела сетбол, выиграй который, я уверен, она бы развернула матч, но в этот раз, увы, не получилось. Это тоже опыт, и в следующие десять раз, которые Элина будет играть с Бузарнеску, она выиграет все десять матчей.
 
– У Элины очень хорошая статистика побед в матчах с игроками топ-5. Но в то же время на важных турнирах она уступает теннисисткам, которых нет в топ-20. Нет ли здесь какой-то ментальной проблемы?
– Элина выигрывает за год очень много матчей, проигрывает девять-десять. Понимаете, каждая теннисистка, которая стоит намного ниже в рейтинге, хочет обыграть Элину и выходит на матч против нее понимая, что ей нечего терять. В то же время Элина постоянно под давлением, и каждый ее поединок рассматривается под микроскопом. У нее впереди еще 40 Шлемов и в конце пути мы узнаем, была ли тут ментальная проблема или нет. Я уверен, что Элина может выигрывать турниры Большого Шлема и она будет их выигрывать.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    staut_zt
    online
      staut_zt, 03.06.2018 11:44
    +6
    Может и выиграет, но нужно было выиграть именно этот.
    Элине чуть побольше стабильности бы...
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 03.06.2018 11:47
    +2
    Опять те же отмазы от того же тренеришки , в след.раз скажет аналогично
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    doktor09
    online
      doktor09, 03.06.2018 12:31
    +2
    Выиграет следующие 10 матчей, но тока не на турнирах БШ! Рвать "жилы" Элина явно не хочет, или тренер запрещает...
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    olya403
    online
      olya403, 03.06.2018 12:35
    +1
    А Кіз тим часом виграла перший сет 6-1. Добре приготувалась до гри, не так, як Еліна
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2018 12:39
    0
    olya403, 03.06.2018 12:35
    А Кіз тим часом виграла перший сет 6-1. Добре приготувалась до гри, не так, як Еліна
    Вот вот, это не румынка сыграла блестяще, а Эля отвратительно
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    Владимир
    online
      Владимир, 03.06.2018 12:45
    +1
    Это уже не интересно становится -такое смотреть--фанатов не добавляется
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    Henriklarsson
    online
      Henriklarsson, 03.06.2018 12:58
    0
    напоминает побитого в драке школьника, который размазывая сопли по лицу рассказывает друзьям что если бы захотел избил бы противника
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    olya403
    online
      olya403, 03.06.2018 12:59
    0
    перший сет не бачила, дивлюся другий - румунка взагалі погано подає. І куди ж ділася ця подача, що була в грі з Еліною? Ще вона майже не атакує, сипле помилками. Черговий матч життя проти Еліни? То Мертенс, то Карла, то Бузарнеску. Хто наступний?
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