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Ролан Гаррос. Монфис имел четыре матчболла, но проиграл Гоффену

Давид Гоффен выбивает француза с домашнего турнира

  • 02.06.2018 19:05
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Getty Images. Давид Гоффен
© Getty Images. Давид Гоффен
Бельгиец Давид Гоффен прошел в четвертый круг Ролан Гаррос, одолев француза Гаэля Монфиса (32) в пяти партиях — 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3. Матч начался накануне и был прерван из-за дождя при счёте 3:2 в пользу Гоффена в третьем сете, когда он вёл с брейком. В четвёртой партии у Монфиса было четыре матчбола на приёме в 10-м гейме.
 
Поединок продолжался 4 часа 3 минуты. Гоффен выполнил 4 эйса, допустил 9 двойных ошибок и использовал 11 брейк-пойнтов из 19. На счету Монфиса 6 подач навылет, 2 двойные и 8 реализованных брейк-пойнтов из 20.
 
Ролан Гаррос. 3-й круг
Давид Гоффен (Бельгия) - Гаэль Монфис (Франция) - 6:7 6:3 4:6 7:5 6:3.
 
В следующем матче Давид Гоффен сыграет с итальянцем Марко Чеккинато, который в третьем раунде обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту (10).
 
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 02.06.2018 20:04
    0
    А тренер Еліни Асьйон продовжує опікуватися Монфісом? Бо 4 невикористані матчболи це явно проблеми в області психології у француза, які також притаманні і Світоліній, при всіх інших чеснотах українки.
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