Ролан Гаррос. Монфис имел четыре матчболла, но проиграл Гоффену

Бельгиец Давид Гоффен прошел в четвертый круг Ролан Гаррос, одолев француза Гаэля Монфиса (32) в пяти партиях — 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 7:5, 6:3. Матч начался накануне и был прерван из-за дождя при счёте 3:2 в пользу Гоффена в третьем сете, когда он вёл с брейком. В четвёртой партии у Монфиса было четыре матчбола на приёме в 10-м гейме.

Поединок продолжался 4 часа 3 минуты. Гоффен выполнил 4 эйса, допустил 9 двойных ошибок и использовал 11 брейк-пойнтов из 19. На счету Монфиса 6 подач навылет, 2 двойные и 8 реализованных брейк-пойнтов из 20.

Ролан Гаррос. 3-й круг

Давид Гоффен (Бельгия) - Гаэль Монфис (Франция) - 6:7 6:3 4:6 7:5 6:3.