Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рейтинг WTA. Кто может обогнать Свитолину после Ролан Гаррос

Украинка может сохранить четвертую позицию, а может опустится на пятое или шестое место

  • 02.06.2018 17:40
  • 1265 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Вылет Элины Свитолиной в третьем круге Ролан Гаррос не только лишил ее шансов побороться за лидерство в мировом рейтинге, но и поставил под угрозу место в топ-5.
 
По завершении турнира украинка будет иметь 5205 очков. От этой цифры и будем отталкиваться.
 
Теоретически обогнать Свитолину могли четыре теннисистки: Каролин Гарсия (Франция), Каролина Плишкова (Чехия), Петра Квитова (Чехия) и Слоан Стивенс (США). В субботу чешский десант досрочно покинул турнир, количество кандидаток на смещение Элины с ее высокой позиции сократилось до двух.
 
Добавим, что Гарсия и Стивенс находятся в разных частях сетки, поэтому ранее финала встретиться не могут.
 
Далее таблица, которая наглядно демонстрирует, что Гарсии нужно выйти минимум в полуфинал, Стивенс – в финал.
 
  До турнира Нужно защитить Точка отсчета 1-й круг 2-й круг 3-й круг 4-й круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Победа
Свитолина 5505 430 5075 5085 5145 5205 - - - -  
Гарсия 5150 430 4730 4740 4800 4860 4970 5160 5510 6030 6730
Стивенс 4164 1 4163 4173 4233 4293 4403 4593 4943 5463 6163

В третьем круге Гарсия сыграет против Ирины Бегу из Румынии (в четвертом - Кербер или Бертенс). Слоан Стивенс в четвертом круге сразится с Анетт Контавейт.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 02.06.2018 17:47
    +4
    за великим рахунком це зараз не має великого значення. Тут головне дивитись на live гонку wta, щоб не вилетіти з вісімки і потрапити на підсумковий турнір. Ну і звичайно вболівати проти Халеп і Возняцкі, щоб ті знов не пішли у відрив як це було на початку року
    Ссылка
    pa110385
    online
      pa110385, 02.06.2018 17:59
    +1
    Та похєр
    Ссылка
    yomayo17
    online
      yomayo17, 02.06.2018 18:10
    +2
    pa110385, 02.06.2018 17:59
    Та похєр
    От якого ти взагалі сюди лізеш, якщо тобі похер? Жуй свої жувачки, мовчи в трубочку. Дятел!
    Ссылка
    pa110385
    online
      pa110385, 02.06.2018 18:24
    +2
    yomayo17, 02.06.2018 18:10
    pa110385, 02.06.2018 17:59 Та похєр От якого ти взагалі сюди лізеш, якщо тобі похер? Жуй свої жувачки, мовчи в трубочку. Дятел!
    Та похєр на твою писанину нервовий ти якийсь
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.