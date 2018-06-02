Рейтинг WTA. Кто может обогнать Свитолину после Ролан Гаррос

Вылет Элины Свитолиной в третьем круге Ролан Гаррос не только лишил ее шансов побороться за лидерство в мировом рейтинге, но и поставил под угрозу место в топ-5.
По завершении турнира украинка будет иметь 5205 очков. От этой цифры и будем отталкиваться.
Теоретически обогнать Свитолину могли четыре теннисистки: Каролин Гарсия (Франция), Каролина Плишкова (Чехия), Петра Квитова (Чехия) и Слоан Стивенс (США). В субботу чешский десант досрочно покинул турнир, количество кандидаток на смещение Элины с ее высокой позиции сократилось до двух.
Добавим, что Гарсия и Стивенс находятся в разных частях сетки, поэтому ранее финала встретиться не могут.
Далее таблица, которая наглядно демонстрирует, что Гарсии нужно выйти минимум в полуфинал, Стивенс – в финал.
|До турнира
|Нужно защитить
|Точка отсчета
|1-й круг
|2-й круг
|3-й круг
|4-й круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Победа
|Свитолина
|5505
|430
|5075
|5085
|5145
|5205
|-
|-
|-
|-
|Гарсия
|5150
|430
|4730
|4740
|4800
|4860
|4970
|5160
|5510
|6030
|6730
|Стивенс
|4164
|1
|4163
|4173
|4233
|4293
|4403
|4593
|4943
|5463
|6163
В третьем круге Гарсия сыграет против Ирины Бегу из Румынии (в четвертом - Кербер или Бертенс). Слоан Стивенс в четвертом круге сразится с Анетт Контавейт.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.