Рейтинг WTA. Кто может обогнать Свитолину после Ролан Гаррос

Вылет Элины Свитолиной в третьем круге Ролан Гаррос не только лишил ее шансов побороться за лидерство в мировом рейтинге, но и поставил под угрозу место в топ-5.

По завершении турнира украинка будет иметь 5205 очков. От этой цифры и будем отталкиваться.

Теоретически обогнать Свитолину могли четыре теннисистки: Каролин Гарсия (Франция), Каролина Плишкова (Чехия), Петра Квитова (Чехия) и Слоан Стивенс (США). В субботу чешский десант досрочно покинул турнир, количество кандидаток на смещение Элины с ее высокой позиции сократилось до двух.

Добавим, что Гарсия и Стивенс находятся в разных частях сетки, поэтому ранее финала встретиться не могут.

Далее таблица, которая наглядно демонстрирует, что Гарсии нужно выйти минимум в полуфинал, Стивенс – в финал.

До турнира Нужно защитить Точка отсчета 1-й круг 2-й круг 3-й круг 4-й круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Победа Свитолина 5505 430 5075 5085 5145 5205 - - - - Гарсия 5150 430 4730 4740 4800 4860 4970 5160 5510 6030 6730 Стивенс 4164 1 4163 4173 4233 4293 4403 4593 4943 5463 6163

В третьем круге Гарсия сыграет против Ирины Бегу из Румынии (в четвертом - Кербер или Бертенс). Слоан Стивенс в четвертом круге сразится с Анетт Контавейт.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА