СВИТОЛИНА: «Не считала себя фавориткой Ролан Гаррос»

Разменяли "Сокол" в говно, а это бренд...До сегодняшнего дня помню как он играл с Союзе...

21:04 — chingizcan@gmail.com

Я вболіваю і буду вболівати за Еліну не зважаючи на її виступи.... Але в таких іграх де можна роз...

20:56 — dudigo78

ще два роки тому я можливо навіть таку новину і не відкрив би щоб перечитати, не кажучи вже про п...

20:53 — disiny2

Да ладно, не все так плохо!Да, Эля проиграла. Да, могла сыграть лучше в ключевые моменты. Да, не ...

20:48 — chingizcan@gmail.com

Ну не хоче (або не може) Еліна витягнути гру, яка по якимсь причинам пішла не так як вона планува...