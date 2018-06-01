СВИТОЛИНА: «Не считала себя фавориткой Ролан Гаррос»

Сегодня теннисистка уступила Михаэле Бузарнеску и прекратила участие в Ролан Гаррос.
«На турнире есть хорошие спортсмены, которые, возможно, сейчас находятся в лучшей форме для игры на грунте. Конечно, я верила, что могу выступить хорошо, но фавориткой себя не считала».
«Не считала себя номером один на турнире», - сказала Свитолина.
Источник — Roland Garros
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