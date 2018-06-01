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СВИТОЛИНА: «Не считала себя фавориткой Ролан Гаррос»

Украинка Элина Свитолина прокомментировала вылет с турнира

  • 01.06.2018 19:44
  • 1165 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Сегодня теннисистка уступила Михаэле Бузарнеску и прекратила участие в Ролан Гаррос.

«На турнире есть хорошие спортсмены, которые, возможно, сейчас находятся в лучшей форме для игры на грунте. Конечно, я верила, что могу выступить хорошо, но фавориткой себя не считала».

«Не считала себя номером один на турнире», - сказала Свитолина.

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Источник — Roland Garros

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 01.06.2018 21:03
    0
    Так она и сыграла. Не как 4 ракетка мира, а как теннисистка за пределами 100. Не борьбы не желания.
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