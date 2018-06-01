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СВИТОЛИНА: «Не смогла найти свою игру, Бузарнеску сегодня была лучше»

Украинская теннисистка – о вылете с Ролан Гаррос

  • 01.06.2018 18:53
  • 789 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина и Михаэла Бузарнеску
© Getty Images. Элина Свитолина и Михаэла Бузарнеску
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала поражение от Михаэлы Бузарнеску в третьем раунде Ролан Гаррос.
 
«Я не так много знала о Бузэрнеску, потому что она поднялась в рейтинге действительно быстро. Я смотрела немного видео, как она играет, поэтому немного знала чего ожидать. Но сегодня я сама была просто выключена, не могла найти свой ритм, свою игру и действительно испытывала трудности. С другой стороны, она играла в отличный теннис, она заслуживала выиграть. Сегодня я не смогла сделать достаточно для победы, а то что делала - этого было недостаточно.
 
Почему игра не пошла? Сейчас трудно ответить. Я еще не общалась со своей командой, чтобы посмотреть, что пошло не так. Я бы хотела сыграть лучше, хотела бы двигаться лучше и лучший выбор ударов делать. К сожалению, сегодня было трудно и я не смогла побороть эти тяжелые моменты. Это то, над чем мне нужно работать, вынести позитивные вещи из сегодняшнего дня и двигаться дальше. Михаэла играла в отличный теннис, она была лучше и поэтому завоевала сегодня победу . 
 
Не было проблем с тем, что она левша, неважно левша или правша, она хороший игрок. Сегодня это не имело значения. Этот первый корт немножко другой, думаю, это было видно и по стартовому поединку на этой площадке. Но не считаю, что это повлияло на мою игру. Да, я провела две встречи на корте Сюзанн Ленглен, наверное, я больше к нему привыкла.
 
Не было фактором и то, что это турнир Большого Шлема, а не соревнования в туре. Если бы я так сыграла на обычном турнире, а она играла так же хорошо, то не было бы значения где, Ролан Гаррос, Мадрид или Рим. Я не могла найти свой ритм, не могла бороться. Я не смогла преодолеть тяжелые моменты с правильным отношением, с моей стороны это очень-очень плохо. Я бы хотела сделать что-то иначе, но уже все кончено. 
 
Были ли ошибки в подготовке к Шлему? Не знаю, это надо обсудить с командой. Я играла в Риме до конца, второй год подряд. В прошлом году у меня были шансы зайти в полуфинал в Париже. Сегодня была непонятная ситуация почему так получилось.
 
Дальше в моих планах взять паузу и восстановиться физически. Кончено, после Большого Шлема я бы хотела получить свободное время и также восстановить моральные силы. А потом буду тренироваться на траве. Надеюсь, смогу получить «wild card» в Бирмингеме, потому что я забыла записаться в заявку. Поэтому, надеюсь, смогу выступить там, а потом уже еду на Уимблдона», – сказала Свитолина.
 
Добавим, что турнир серии Премьер в Бирмингеме стартует 18 июня, основная сетка Уимблдона – второго июля.
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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    yomayo17
    online
      yomayo17, 01.06.2018 19:13
    +2
    Все буде ок! Просто не притримуватись отого "грунт - трава - хард", великі тенісисти у всьому великі! Елінка, швидко забудь, доведи всім, що ти станеш Великою і дуже успішною!!!
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    palyvoda2006
      palyvoda2006, 01.06.2018 19:18
    -1
    Свитоліна молодець! Нічого сташного! Сьогодні грала дуже непогано! Не показала свою кращу гру, бо румунка грала дуже добре! Але все одно вона на 3-ому місці по виграних одиночних турнірів в цьому році (3 шт.), більше тільки у Квітової (4 шт.) і Мертенс (3 шт., але в неї ще перемога є в парі 1 шт.), а 2-ва турніри в одиночках в цьому році взагалі ніхто не виграв, всі решта по 1-ому.
    Ссылка
    yomayo17
    online
      yomayo17, 01.06.2018 19:36
    0
    palyvoda2006, 01.06.2018 19:18
    Свитоліна молодець! Нічого сташного! Сьогодні грала дуже непогано! Не показала свою кращу гру, бо румунка грала дуже добре! Але все одно вона на 3-ому місці по виграних одиночних турнірів в цьому році (3 шт.), більше тільки у Квітової (4 шт.) і Мертенс (3 шт., але в неї ще перемога є в парі 1 шт.), а 2-ва турніри в одиночках в цьому році взагалі ніхто не виграв, всі решта по 1-ому.
    2-ва як читається?
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 01.06.2018 19:37
    0
    Сорі. Дватирева?
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