СВИТОЛИНА: «Не смогла найти свою игру, Бузарнеску сегодня была лучше»

«Я не так много знала о Бузэрнеску, потому что она поднялась в рейтинге действительно быстро. Я смотрела немного видео, как она играет, поэтому немного знала чего ожидать. Но сегодня я сама была просто выключена, не могла найти свой ритм, свою игру и действительно испытывала трудности. С другой стороны, она играла в отличный теннис, она заслуживала выиграть. Сегодня я не смогла сделать достаточно для победы, а то что делала - этого было недостаточно.

Почему игра не пошла? Сейчас трудно ответить. Я еще не общалась со своей командой, чтобы посмотреть, что пошло не так. Я бы хотела сыграть лучше, хотела бы двигаться лучше и лучший выбор ударов делать. К сожалению, сегодня было трудно и я не смогла побороть эти тяжелые моменты. Это то, над чем мне нужно работать, вынести позитивные вещи из сегодняшнего дня и двигаться дальше. Михаэла играла в отличный теннис, она была лучше и поэтому завоевала сегодня победу .

Не было проблем с тем, что она левша, неважно левша или правша, она хороший игрок. Сегодня это не имело значения. Этот первый корт немножко другой, думаю, это было видно и по стартовому поединку на этой площадке. Но не считаю, что это повлияло на мою игру. Да, я провела две встречи на корте Сюзанн Ленглен, наверное, я больше к нему привыкла.

Не было фактором и то, что это турнир Большого Шлема, а не соревнования в туре. Если бы я так сыграла на обычном турнире, а она играла так же хорошо, то не было бы значения где, Ролан Гаррос, Мадрид или Рим. Я не могла найти свой ритм, не могла бороться. Я не смогла преодолеть тяжелые моменты с правильным отношением, с моей стороны это очень-очень плохо. Я бы хотела сделать что-то иначе, но уже все кончено.

Были ли ошибки в подготовке к Шлему? Не знаю, это надо обсудить с командой. Я играла в Риме до конца, второй год подряд. В прошлом году у меня были шансы зайти в полуфинал в Париже. Сегодня была непонятная ситуация почему так получилось.

Дальше в моих планах взять паузу и восстановиться физически. Кончено, после Большого Шлема я бы хотела получить свободное время и также восстановить моральные силы. А потом буду тренироваться на траве. Надеюсь, смогу получить «wild card» в Бирмингеме, потому что я забыла записаться в заявку. Поэтому, надеюсь, смогу выступить там, а потом уже еду на Уимблдона», – сказала Свитолина.

Добавим, что турнир серии Премьер в Бирмингеме стартует 18 июня, основная сетка Уимблдона – второго июля.