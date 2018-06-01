Мэдисон Киз – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого июня на Открытом чемпионате Франции по теннису американка Мэдисон Киз (№13 WTA) проведет поединок третьего круга против представительницы Японии Наоми Осаки (№20 WTA).
Матч будет сыгран первым запуском на корте Сюзанн Ленглен. Время начала встречи – 12:10 по Киеву.
Добавим, что победительница данного поединка станет потенциальной соперницей Элины Свитолиной в четвертом круге.
Источник — Sport.ua
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