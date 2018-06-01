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Мэдисон Киз – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча, в котором определится потенциальная соперница Свитолиной по 4 кругу

  • 01.06.2018 11:59
  • 435 просмотров
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Getty Images. Мэдисон Киз
© Getty Images. Мэдисон Киз

Первого июня на Открытом чемпионате Франции по теннису американка Мэдисон Киз (№13 WTA) проведет поединок третьего круга против представительницы Японии Наоми Осаки (№20 WTA).

Матч будет сыгран первым запуском на корте Сюзанн Ленглен. Время начала встречи – 12:10 по Киеву

Добавим, что победительница данного поединка станет потенциальной соперницей Элины Свитолиной в четвертом круге.

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Источник — Sport.ua

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