СТАХОВСКИЙ: «Я не реализовал свои возможности»

Вчера Сергей Стаховский во втором раунде Ролан Гаррос уступил Мише Звереву со счетом 3:6, 7:6, 6:7, 1:6 и покинул турнир.

Украинец считает, что не реализовал имевшиеся возможности:

«И упущенный сетбол, и упущенные брейк-поинты на старте четвертого сета были ключевыми. Но в начале четвертой партии уже эмоционально и физически было тяжело. Если бы я взял третий сет, то нужно было бы бегать только один сет, а если нужно два – это эмоционально трудно.

Я подавал в районе 50%, это мало для меня. У Зверева процент подачи был ниже, но это не его ключевое свойство, он не за счет подачи берет. Его задача – стабильно возвращать мяч в игру. Я много шел вперед и это много сил забирает. Если бы я взял третий сет и продолжал бы и дальше идти вперед, это бы доставляло ему много проблем.

При счете 1-3 я чувствовал, что «бензин заканчивается». И ты понимаешь, что когда остался один сет, то нужно собраться и добить эту партию, ты где-то будешь рисковать. Но нужно было брать два сета.

Игра Зверева меня не удивила, на грунте он всегда ходил вперед очень мало. Да, на харде достаточно часто, на траве часто, но на грунте – нет, так было и в его прошлых матчах. Я знал, что он будет играть надежно, но думал, что мячи будут лететь ниже, а не в облака.

На данной стадии я не играю достаточно агрессивно, есть причины, почему так происходит. Я не так много матчей выиграл и нет такой уверенности в себе. Игра у нас со Зверевым очень похожа, мы оба играем в контратакующий теннис, где-то выжидающий, но он у него даже более выжидающий, он ждет ошибку или уж совсем короткий мяч и тогда атакует.

Это была хорошая сетка для второго круга. Это мой недочет, что я не реализовал эти возможности. Но после шести месяцев достаточно плохой игры в теннис я могу сказать, что я хоть начал играть в теннис.

Дальше в планах три «челленджера»: Сурбитон, Ноттингем и Илкли. Да, я люблю травяное покрытие, но туда еще нужно добраться, привыкнуть, пока к траве доедешь… В определенном смысле это будет хорошая подготовка к квалификации на Wimbledon, однако есть разница в покрытиях: Сурбитон, Штутгарт, Квинс, да, – это трава, а уже в Илкли или Галле – это больше поле».