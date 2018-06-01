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Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка третьего круга Ролан Гаррос

  • 01.06.2018 10:24
  • 2176 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Первого июня на Открытом чемпионате Франции по теннису лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина проведет поединок третьего круга против 30-летней Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№33 WTA).

Матч будет сыгран вторым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча ATP Вердаско – Димитров.

Букмекеры не сомневаются в победе Элины – 1,2, победа Михаэлы оценена коэффициентом 5,5. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Напомним, во втором круге Свитолина обыграла Викторию Кужмову из Словакии, Бузарнеску – Ребекку Петерсон из Швеции.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

(2 голос)

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Комментарии
    Володимир Сеньо
    online
      Володимир Сеньо, 01.06.2018 10:26
    +2
    Удачі Еля і перемоги для України !!!
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.06.2018 10:31
    +1
    Вердаско з Дімітровим точно в 3-ох сетах не закінчать поєдинок, тому Еля вийде на корт не швидше 15:00
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.06.2018 10:38
    0
    якщо буде класичних 5 сетів без рахунку 10:8 і т.п., то мабуть десь орієнтовно в 16.00
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    vezunchik_2018
    online
      vezunchik_2018, 01.06.2018 11:31
    0
    Да так же прогнозирую затяжной поединок между Верадско и Димитровым! В котором победу за 2.3 коф одержит Вердаско, Димитров никогда на грунте не играл хорошо и имел отличные шансы вылететь от Дональдсона! а Фернандо при этом 2 круга уверенно прошел и сэкономил силы!
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