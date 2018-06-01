Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого июня на Открытом чемпионате Франции по теннису лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина проведет поединок третьего круга против 30-летней Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№33 WTA).



Матч будет сыгран вторым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча ATP Вердаско – Димитров.

Букмекеры не сомневаются в победе Элины – 1,2, победа Михаэлы оценена коэффициентом 5,5. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Напомним, во втором круге Свитолина обыграла Викторию Кужмову из Словакии, Бузарнеску – Ребекку Петерсон из Швеции.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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