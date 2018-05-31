Цуренко / Л. Киченок – Главачкова / Стрыцова. LIVE трансляция

31 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинки Леся Цуренко и Людмила Киченок сыграют поединок первого круга парного разряда. Украинская пара сразится против второй сеяных чешок Андреа Главачковой и Барборы Стрыцовой.

Матч будет сыгран четвертым запуском на 8-м корте. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча ATP Рамос – Рууд.

Котировки букмекеров: 4,3 против 1,25.

Ранее Цуренко вышла в третий круг одиночного разряда.

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