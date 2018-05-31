Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Цуренко / Л. Киченок – Главачкова / Стрыцова. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга парного разряда Ролан Гаррос

  • 31.05.2018 19:35
  • 986 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

31 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинки Леся Цуренко и Людмила Киченок сыграют поединок первого круга парного разряда. Украинская пара сразится против второй сеяных чешок Андреа Главачковой и Барборы Стрыцовой. 

Матч будет сыгран четвертым запуском на 8-м корте. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча ATP Рамос – Рууд.

Котировки букмекеров: 4,3 против 1,25.

Ранее Цуренко вышла в третий круг одиночного разряда.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.