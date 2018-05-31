СВИТОЛИНА: «Хочу сыграть с Сереной Уильямс»

Вчера Элина Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, где завтра сыграет с Михаэлой Бузарнеску из Румынии.

Украинка призналась, что хотела бы сыграть с Сереной Уильямс:

«Надеюсь, я смогу с ней сыграть, потому что именного этого мне и хочется. Я хочу играть с Шараповой, Сереной, Азаренко – с великими чемпионками.

Для таких матчей мы и тренируемся, чтобы играть на больших стадионах на глазах множества людей. И я хочу бороться с такими игроками».