СВИТОЛИНА: «Хочу сыграть с Сереной Уильямс»

Вчера Элина Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, где завтра сыграет с Михаэлой Бузарнеску из Румынии.
Украинка призналась, что хотела бы сыграть с Сереной Уильямс:
«Надеюсь, я смогу с ней сыграть, потому что именного этого мне и хочется. Я хочу играть с Шараповой, Сереной, Азаренко – с великими чемпионками.
Для таких матчей мы и тренируемся, чтобы играть на больших стадионах на глазах множества людей. И я хочу бороться с такими игроками».
Источник — Sport360
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