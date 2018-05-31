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СВИТОЛИНА: «Хочу сыграть с Сереной Уильямс»

Украинку мотивируют матчи с титулованными соперницами

  • 31.05.2018 10:14
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Вчера Элина Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос, где завтра сыграет с Михаэлой Бузарнеску из Румынии.

Украинка призналась, что хотела бы сыграть с Сереной Уильямс:

«Надеюсь, я смогу с ней сыграть, потому что именного этого мне и хочется. Я хочу играть с Шараповой, Сереной, Азаренко – с великими чемпионками.

Для таких матчей мы и тренируемся, чтобы играть на больших стадионах на глазах множества людей. И я хочу бороться с такими игроками».

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Источник — Sport360

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