СВИТОЛИНА: «Почти ничего не знаю о Бузарнеску»

Сегодня Элина Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос, обыграв Викторию Кужмову 6:3, 6:4.

Следующей соперницей украинки будет Михаэла Бузарнеску, однако Свитолина заявила, что почти ничего не знает о румынке:

Какой матч оказался сложнее – против Айлы Томлянович или Виктории Кужмовой?

Ни тот, ни другой не могу отнести к сложным. Оба завершились в двух сетах – я сильно не устала.

На менее вместительных кортах мяч отскакивает намного слабее, чем в прошлые годы – об этом упоминали наши Сергей Стаховский и Ангелина Калинина. Какой отскок на одной из центральных арен по сравнению с прошлым сезоном?

Наоборот, стал потверже. Сранивать с другими кортами я не могу, так как я тренировалась только на «Сюзанн Ленглен» и оба матча провела на этой арене.

Следующий соперник – 30-летняя румынка Михаэла Бузарнеску. Она – левша и ранее вы никогда не встречались. Знакома с ее стилем?

Не знаю ее хорошо. Она долгое время не играла, и вдруг решила вернуться. Причем вернулась стремительно – вошла в топ-30. Знаю, что она – левша, растаскивает соперника. Пока ничего конкретного о ней сказать не могу. Я почти ничего о ней не знаю. Будем смотреть видео, моя команда даст более четкое представление.

Левша – неудобный оппонент, или разницы нет?

Я по этому поводу не заморачиваюсь».