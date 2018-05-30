Ролан Гаррос. Александр Зверев совершил камбэк в матче с Лайовичем

Второй сеянный Открытого чемпионата Франции, Александр Зверев в непростой встрече обыграл серба Душана Лайовича - 2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2. Немецкий теннисист прошел в третий круг турнира.
Матч длилися 3 часа 24 минуты. Зверев сделал 9 эйсов и допустил 7 двойных ошибок, реализовал 7 брейк-пойнтов из 23. На счету Лайовича 4 ошибки на подаче, 5 реализованных брейк-пойнтов и 61 невынужденная ошибка.
Ролан Гаррос, второй круг
Душан Лайович (Сербия) - Александр Зверев (Германия) - 6:2 5:7 6:4 1:6 2:6
В третьем круге Зверев встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром (26).
Напомним, Новак Джокович также вышел в третий круг Ролан Гаррос.
Источник — Sport.ua
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