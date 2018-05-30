Элина Свитолина – Виктория Кужмова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок второго круга против 20-летней Виктории Кужмовой из Словакии (№87 WTA).



Матч будет сыгран первым запуском на корте им. Сюзанн Ленглен. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Букмекеры не сомневаются в победе Элины – 1,1, победа Виктории оценена коэффициентом 9,3. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Напомним, в первом круге Свитолина обыграла австралийку Айлу Томлянович, Кужмова – опытную итальянку Франческу Скьявоне.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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