СТАХОВСКИЙ: «И у меня, и у Зверева хорошие шансы пройти дальше»

Вчера теннисист в трех сетах одолел Лопеса и вышел во второй раунд Ролан Гаррос. Свой успех Стаховский прокомментировал порталу Xsport.ua
«Я начал очень хорошо. Мы играли ровно, но первый сет я взял за счет того, что сыграл лучше соперника. Во втором сете начались качели. Ни он, ни я – не подавали. Брейки, ребрейки... Ни у кого не шла подача. Около 30% первой – это нереально мало и для меня, и для него. Пошла игра на задней линии. Где-то я был удачливее. Лопес же сильно переживал. У него было достаточно срывов».
«Мне удалось ему навязать свою игру – я принимал все его вторые подачи. И ему это не нравилось. Он привык получать очки бесплатно, а таких сегодня вообще почти не было. Его это бесило, он не знал, что делать».
«Когда понял, что побеждаю? При 2:0 в третьем сете вел с брейком. Моей задачей было найти свой ритм при подаче. В середине третьей партии я, наконец, начал нормально подавать.
«Доволен ли своей игрой? В целом, да. Над вводом мяча в игру надо еще поработать – это важный элемент игры. Но подытоживая весь матч, могу сказать, что тактически сыграл грамотно», - сказал Стаховский.
Следующим соперником украинца будет Михаил Зверев.
«В последний раз мы играли очень давно – пять лет назад. Он постоянно идет вперед, к сетке. Считаю, и у меня, и у него хорошие шансы пройти в третий круг. На турнирную сетку нам обоим грех жаловаться», - добавил Стаховский.
Источник — Xsport
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