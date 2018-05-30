СТАХОВСКИЙ: «И у меня, и у Зверева хорошие шансы пройти дальше»

Вчера теннисист в трех сетах одолел Лопеса и вышел во второй раунд Ролан Гаррос. Свой успех Стаховский прокомментировал порталу Xsport.ua

«Я начал очень хорошо. Мы играли ровно, но первый сет я взял за счет того, что сыграл лучше соперника. Во втором сете начались качели. Ни он, ни я – не подавали. Брейки, ребрейки... Ни у кого не шла подача. Около 30% первой – это нереально мало и для меня, и для него. Пошла игра на задней линии. Где-то я был удачливее. Лопес же сильно переживал. У него было достаточно срывов».

«Мне удалось ему навязать свою игру – я принимал все его вторые подачи. И ему это не нравилось. Он привык получать очки бесплатно, а таких сегодня вообще почти не было. Его это бесило, он не знал, что делать».

«Когда понял, что побеждаю? При 2:0 в третьем сете вел с брейком. Моей задачей было найти свой ритм при подаче. В середине третьей партии я, наконец, начал нормально подавать.

«Доволен ли своей игрой? В целом, да. Над вводом мяча в игру надо еще поработать – это важный элемент игры. Но подытоживая весь матч, могу сказать, что тактически сыграл грамотно», - сказал Стаховский.

Следующим соперником украинца будет Михаил Зверев.