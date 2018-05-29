НАДАЛЬ: «Я не мог найти ритм, Болелли не дал мне сыграть в мой теннис»

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы над итальянцем Симоне Болелли со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) в первом круге Ролан Гаррос.

«Это был хороший стартовый поединок, очень непростой, потому что соперник играл качественно и крайне агрессивно. Мне пришлось много работать, так как всегда тяжело играть с теннисистом, который стремится каждым ударом заработать очко. Ему было нечего терять, он постоянно рисковал и часто добивался успеха. У меня были проблемы с поиском ритма, потому что редкий розыгрыш продолжался три-четыре удара.

Я преодолел сразу несколько сложных ситуаций, сначала отыгравшись с 0:3 в третьем сете, а затем с 3:6 на тай-брейке. Симоне не позволял мне играть в мой теннис, но я смог добиться победы и пройти дальше. Сейчас это самое главное. Я очень доволен тем, как для меня складывается этот грунтовый сезон, и надеюсь, что продолжу играть успешно», — приводит слова Надаля We love tennis.