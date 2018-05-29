Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НАДАЛЬ: «Я не мог найти ритм, Болелли не дал мне сыграть в мой теннис»

Первая ракетка мира в первом круге одержал непростую победу

  • 29.05.2018 20:46
  • 675 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы над итальянцем Симоне Болелли со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) в первом круге Ролан Гаррос.
 
«Это был хороший стартовый поединок, очень непростой, потому что соперник играл качественно и крайне агрессивно. Мне пришлось много работать, так как всегда тяжело играть с теннисистом, который стремится каждым ударом заработать очко. Ему было нечего терять, он постоянно рисковал и часто добивался успеха. У меня были проблемы с поиском ритма, потому что редкий розыгрыш продолжался три-четыре удара.
 
Я преодолел сразу несколько сложных ситуаций, сначала отыгравшись с 0:3 в третьем сете, а затем с 3:6 на тай-брейке. Симоне не позволял мне играть в мой теннис, но я смог добиться победы и пройти дальше. Сейчас это самое главное. Я очень доволен тем, как для меня складывается этот грунтовый сезон, и надеюсь, что продолжу играть успешно», — приводит слова Надаля We love tennis.
 
За выход в третий круг Надаль поспорит с аргентинцем Гидо Пельей.

Все о Ролан Гаррос

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.