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Надаль победил Болелли, отыграв 4 сетбола

Испанцу пришлось помучиться на старте Ролан Гаррос

  • 29.05.2018 17:44
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Надаль победил Болелли, отыграв 4 сетбола
Испанский теннисист Рафаэль Надальвышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трех партиях обыграв представителя Италии Симоне Болелли со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (11:9).
 
В третьем сете итальянец имел 4 сетбола, но не сумел воспользоваться ни одним.
 
 Продолжительность противостояния составила 2 часа 57 минут. Первая ракетка мира активно выиграл 30 очков и совершил 25 невынужденных ошибок. На счету его соперника 44 виннера и 58 неточностей. На тай-брейке Рафаэль отыграл 4 сетбола.
 
За выход в третий круг Надаль поспорит с аргентинцем Гидо Пельей.

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Источник — Sport.ua

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