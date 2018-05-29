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ФОТО ДНЯ. Дождь — не помеха для Ролан Гаррос

Несмотря не самую лучшую погоду, зрители наслаждаются матчами престижного турнира

  • 29.05.2018 17:00
  • 803 просмотров
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Getty Images
© Getty Images

В воскресенье, 27-го мая, стартовали матчи основной сетки престижного теннисного турнира Ролан Гаррос-2018.

Предлагаем вашему вниманию лучшие фото первых трех дней соревнований.

Дождь прерывает игру

Пешеходные дорожки между кортами заполнены зрителями во время дождя

Дождь прервал игру

Андреа Петкович

Хлоя Паке

Фиона Ферро

Гильермо Гарсия-Лопес

Катерина Козлова из Украины дает интервью

Катерина Козлова из Украины

Петра Квитова

Зритель с шампанским

Зрители на корте №18 смотрят матч француженки Фионы Ферро под дождем

Зрители отдыхают на площади

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Автор — Alexandr Simonov, Sport.ua

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