В честь Федерера выпустили элитное вино

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал лицом компании Moёt & Chandon. Предприятие выпустило ограниченную серию вина, приурочив релиз продукта к 20-летию карьеры теннисиста. Стоимость бутылки вина составит почти 20 тыс. евро, сообщает CTVNews.
Все средства, вырученные от продажи алкголя, пойдут в благотворительный фонд Федерера. Фонд занимается развитием детского образования в Африке и Швейцарии.
Бутылка вина обтянута черной кожей. Обрамление является ручной работой. При этом кожа обтягивает бутылку таким образом, что дизайн стилизован под теннисную ракетку.
Напомним, что Федерер заявил, что главная цель для него «Уимблдон».
Источник — CTV News
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