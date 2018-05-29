В честь Федерера выпустили элитное вино

ще Рух зібрався в УПЛ. Так що якщо не розширять упл до 16-ти команд, то заруба буде ще та

16:17 — Anton Semchishin

Времена то уж не те, что тогда. Построите украинскую команду только после многомиллионных вложени...

16:16 — Informozavr2011

Это ты про Шахтёр? Шёл 2030 год Шахтёр из второй Лиги Чемпионата Украины в 4-й раз пытается в иг...

16:13 — ZAKARPATFAN (Ужгород)

Єто п... Опять 25.Сколько єму не говори что только на наших бревнах успешную команду не построить...