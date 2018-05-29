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В честь Федерера выпустили элитное вино

Все деньги от продажи уйдут в благотворительный фонд швейцарца

  • 29.05.2018 15:31
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В честь Федерера выпустили элитное вино
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал лицом компании Moёt & Chandon. Предприятие выпустило ограниченную серию вина, приурочив релиз продукта к 20-летию карьеры теннисиста. Стоимость бутылки вина составит почти 20 тыс. евро, сообщает CTVNews.
 
Все средства, вырученные от продажи алкголя, пойдут в благотворительный фонд Федерера. Фонд занимается развитием детского образования в Африке и Швейцарии.
 
Бутылка вина обтянута черной кожей. Обрамление является ручной работой. При этом кожа обтягивает бутылку таким образом, что дизайн стилизован под теннисную ракетку.
 

 

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Источник — CTV News

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