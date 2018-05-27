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Роджер ФЕДЕРЕР: «Я играю ради Уимблдона»

Швейцарец играет не ради рекордов

  • 27.05.2018 17:29
  • 307 просмотров
  • 1 комментария
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Роджер ФЕДЕРЕР: «Я играю ради Уимблдона»
Швейцарец Роджер Федерер рассказал оудовольствии от игры в теннис и об особом отношении к Уимблдону.
 
«У меня такое чувство, словно я не так давно начал играть и провел в туре лет пять или около того. Время летит быстро, когда ты получаешь от чего-то удовольствие.
 
Даже регулярные выступления, когда у тебя четыре ребенка, не так просты, особенно когда ты на вершине.
 
Моей главной целью сейчас является Уимблдон. Это всегда был мой любимый турнир, потому что там играли и побеждали мои герои: Пит Сампрас, Стефан Эдберг, Борис Беккер. К тому же игра на траве — уникальный, восхитительный опыт. На Уимблдоне так много очарования и истории, это великолепный турнир. Сейчас я играю в первую очередь не ради рекордов, а потому, что люблю выходить на его Центральный корт и бросать вызов самому себе», - сказал Федерер.
 
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Источник — Чемпионат

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Комментарии
    sres2016
    online
      sres2016, 27.05.2018 18:25
    0
    Папа может себе позволить все!
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