Роджер ФЕДЕРЕР: «Я играю ради Уимблдона»

Швейцарец Роджер Федерер рассказал оудовольствии от игры в теннис и об особом отношении к Уимблдону.

«У меня такое чувство, словно я не так давно начал играть и провел в туре лет пять или около того. Время летит быстро, когда ты получаешь от чего-то удовольствие.

Даже регулярные выступления, когда у тебя четыре ребенка, не так просты, особенно когда ты на вершине.

Моей главной целью сейчас является Уимблдон. Это всегда был мой любимый турнир, потому что там играли и побеждали мои герои: Пит Сампрас, Стефан Эдберг, Борис Беккер. К тому же игра на траве — уникальный, восхитительный опыт. На Уимблдоне так много очарования и истории, это великолепный турнир. Сейчас я играю в первую очередь не ради рекордов, а потому, что люблю выходить на его Центральный корт и бросать вызов самому себе», - сказал Федерер.