ФЕДЕРЕР: «Без жены я был бы другой»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказл о своих детях и своей жене Мирке Вавринец.
«Девочки уже в таком возрасте, когда они хотят командовать мальчиками. А мальчики уже достигли того возраста, когда они могут себя защитить. Иногда нам приходится выступать в роли судей.
Спасибо моей супруге. Когда я в чем-то сомневаюсь, я всегда могу подойти к ней и спросить. Она всегда скажет мне то, что думает. И она говорит мне, могу я вернуться на нужный уровень в теннисе или нет. Без нее все было бы по-другому», — цитирует Федерера Tennis World USA.
Напомним, что Федерер восхищается сестрами Уильямс.
Источник — Tennis World USA
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