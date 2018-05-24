ФЕДЕРЕР: «Без жены я был бы другой»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказл о своих детях и своей жене Мирке Вавринец.

«Девочки уже в таком возрасте, когда они хотят командовать мальчиками. А мальчики уже достигли того возраста, когда они могут себя защитить. Иногда нам приходится выступать в роли судей.

Спасибо моей супруге. Когда я в чем-то сомневаюсь, я всегда могу подойти к ней и спросить. Она всегда скажет мне то, что думает. И она говорит мне, могу я вернуться на нужный уровень в теннисе или нет. Без нее все было бы по-другому», — цитирует Федерера Tennis World USA.

Напомним, что Федерер восхищается сестрами Уильямс.