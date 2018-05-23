Роджер ФЕДЕРЕР: «Восхищаюсь сестрами Уильямс»

Сейчас Роджер Федерер продолжает отдыхать и готовиться к травяному сезону. Швейцарец признался, что восхищается сестрами Уильямс:
«Серена Уильямс добилась невероятных результатов. У неё было совершенно другое воспитание, она добилась успеха в связке с отцом и сестрой.
Серена стала одной из величайших, если не величайшей, теннисисток всех времён. Восхищаюсь не только ею, но и Винус».
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