Роджер ФЕДЕРЕР: «Восхищаюсь сестрами Уильямс»

Сейчас Роджер Федерер продолжает отдыхать и готовиться к травяному сезону. Швейцарец признался, что восхищается сестрами Уильямс:

«Серена Уильямс добилась невероятных результатов. У неё было совершенно другое воспитание, она добилась успеха в связке с отцом и сестрой.

Серена стала одной из величайших, если не величайшей, теннисисток всех времён. Восхищаюсь не только ею, но и Винус».