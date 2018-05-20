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ФОТО ДНЯ. Федерер покуролесил на Ибице

Швейцарец расслабляется во время теннисного перерыва

  • 20.05.2018 22:07
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ФОТО ДНЯ. Федерер покуролесил на Ибице
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прилетел на Ибицу, где посетил музыкальный фестиваль, собравший лучших диджеев со всего мира. 
 
Фотографию с 36-летним спортсменом опубликовал швейцарский диджей Андреа Олива.
 
Напомним, что в понедельник Надаль сместит Федерера с 1-го места в рейтинге АТР.
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Источник — Twitter

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