ФОТО ДНЯ. Федерер покуролесил на Ибице

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прилетел на Ибицу, где посетил музыкальный фестиваль, собравший лучших диджеев со всего мира.
Фотографию с 36-летним спортсменом опубликовал швейцарский диджей Андреа Олива.
Напомним, что в понедельник Надаль сместит Федерера с 1-го места в рейтинге АТР.
Источник — Twitter
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