Рафаэль Надаль вернул звание первой ракетки мира

Таким образом, 31-летний испанец вернул себе звание первой ракетки мира, которое он упустил на предыдущей неделе, уступив в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Надаль сместит с первой строчки мирового рейтинга швейцарца Роджера Федерера, который пропускает грунтовый сезон. В обновленном рейтинге испанец будет опережать соперника на 100 очков.
В конце мая – начале июня Надалю предстоит защищать титул на «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема». Испанец сохранит лидерство в рейтинге вплоть до окончания этих соревнований.
Источник — Sport.ua
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