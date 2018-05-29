СВИТОЛИНА: «Перестаю есть круассаны за три дня до Ролан Гаррос»

Украинка Элина Свитолина, обыгравшая представительницу Австралии Айлу Томлянович в первом круге Открытого чемпионата Франции со счетом 7:5, 6:3, рассказала о своем отношении к этому турнир и Париже.
«У меня хорошие отношения с «Ролан Гаррос». Завоевание титула в Париже стало одним самым ярким моментом моей юниорской карьеры. Тот успех придал мне уверенности. Мне очень нравится Париж.
Местные болельщики очень уважают обоих соперников, которые выходят на корт. Конечно, за исключением случаев, когда один из игроков представляет Францию.
Я бы посоветовала приехать в Париж ради местных круассанов. Я перестаю их есть за три дня до начала турнира и могу вновь попробовать их спустя три дня после окончания своего выступления», — сказала Свитолина в интервью официальному сайту турнира.
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