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Катерина БОНДАРЕНКО: «У меня было сотрясение, я еще не восстановилась»

Украинская теннисистка прокомментировала поражение на Ролан Гаррос

  • 29.05.2018 02:05
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко уступила в первой игре Ролан Гаррос Донне Векич. Украинка рассказала почему ей не удалось показать свой лучший теннис и о своем состоянии здоровья. 
 
«Сегодня я не играла на все свои 100%, сконцентрироваться было очень тяжело. Донна играла хорошо. У меня было сотрясение в Мадриде, я две недели ничего не делала. Думаю, что это связано с этим, я еще не полностью восстановилась. Игровой практики не было три недели, я сыграла один матч в Нюрнберге, но не считаю, что от одного матча восстановилась моя игровая практика. Считаю, что поэтому я не могу сосредоточиться. 
 
Тогда в Мадриде я закончила матч, но на следующий день не могла функционировать, скажем так. Меня все время наблюдала одна из наших физио, я находилась в Риме, хотя ни разу не вышла на корт, так она приходила ко мне и в Мадриде, и в Риме, и в Нюрнберге. Сейчас тоже меня спрашивают как мое состояние.
 
По поводу моей команды, то Денис Мильченко тренировал в Кременчуге, откуда мой муж. Когда мы туда приезжали, то он меня спарринговал. Мы решили в прошлом году, что нужно взять его как спарринга, поэтому и сложился этот тандем. Он постоянно со мной на турнирах, ему не открывают визу в Америку, поэтому там мы отыграли без него. Планируем играть до конца года. Я стараюсь играть более активно, с тренерами все время обсуждаю, что мой теннис - это активный теннис. 
 
На траве я пропускаю первую неделю, я бы поехала в Англию (Бирмингем, Истборн), но мне нужно поставить английскую визу (смеется). Я бы и туда поехала, но не успеваю», - сказала Катерина Бондаренко.
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Источник — Большой теннис Украины

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