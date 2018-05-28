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Ролан Гаррос. Бондаренко проиграла матч первого круга

Украинская теннисистка в двух сетах уступила хорватке Донне Векич

  • 28.05.2018 20:02
  • 955 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинкая теннисистка Катерина Бондаренко не смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке украинка в двух сетах уступила предствительнице Хорватии Донне Векич.

Ролан Гаррос. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 4:6

Бондаренко начала поединок с 0:3, но ненадолго возродила интригу, взяв 2 гейма подряд. На большее в первом сете ее не хватило – 2:6.

Во второй партии  повела уже украинка, но очень быстро уже она была в роли догоняющей. При счетет 4:4 Векич берет подачу Бондаренко и на больше-меньше подает на матч.
 
 
Весь матч Катерина старалась играть первым номером, иногда у нее это получалось, но слишком много невынужденных ошибок не позволили победить.
 
Во втором круге Ролан Гаррос хорватка Векич сыграет с победительницей матча Мария Шарапова – Рикель Хогенкамп.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    yomayo17
    online
      yomayo17, 28.05.2018 20:33
    +1
    В першому колі програла... Може, у другому виграє?
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 28.05.2018 20:33
    0
    Нестабильность и неуверенность, да и небогатый технический арсенал - главные проблемы Кати в Туре. Надо менять тренера, еще время есть,хоть и не так много... Верим, Катя!!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 28.05.2018 20:45
    +1
    yomayo17, 28.05.2018 20:33
    В першому колі програла... Може, у другому виграє?
    Ссылка
    yomayo17
    online
      yomayo17, 28.05.2018 20:52
    0
    Sviatoslav Kudelych, 28.05.2018 20:45
    yomayo17, 28.05.2018 20:33 В першому колі програла... Може, у другому виграє?
    Ссылка
    oles85
    online
      oles85, 28.05.2018 20:55
    0
    Andy Chak, 28.05.2018 20:33
    Нестабильность и неуверенность, да и небогатый технический арсенал - главные проблемы Кати в Туре. Надо менять тренера, еще время есть,хоть и не так много... Верим, Катя!!!

    Вона з чоловіком їздить на турніри, якщо не помиляюся. Він же і її тренер типу. Так що там навряд що буде змінюватися до завершення кар'єри. Пограє в своє задоволення ще кілька років й повісить ракетку на цвях.
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