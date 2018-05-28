Ролан Гаррос. Бондаренко проиграла матч первого круга

Украинкая теннисистка Катерина Бондаренко не смогла преодолеть первый круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке украинка в двух сетах уступила предствительнице Хорватии Донне Векич.
Ролан Гаррос. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 4:6
Бондаренко начала поединок с 0:3, но ненадолго возродила интригу, взяв 2 гейма подряд. На большее в первом сете ее не хватило – 2:6.
Во второй партии повела уже украинка, но очень быстро уже она была в роли догоняющей. При счетет 4:4 Векич берет подачу Бондаренко и на больше-меньше подает на матч.
Весь матч Катерина старалась играть первым номером, иногда у нее это получалось, но слишком много невынужденных ошибок не позволили победить.
Во втором круге Ролан Гаррос хорватка Векич сыграет с победительницей матча Мария Шарапова – Рикель Хогенкамп.
Источник — Sport.ua
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Вона з чоловіком їздить на турніри, якщо не помиляюся. Він же і її тренер типу. Так що там навряд що буде змінюватися до завершення кар'єри. Пограє в своє задоволення ще кілька років й повісить ракетку на цвях.
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