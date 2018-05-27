Катерина КОЗЛОВА: «Не ожидала многого от матча»

Какой-то специфический матч был, если я правильно увидел (не было возможности постоянно весь матч...

В том году главной претензией была документация, но не пустили явно из-за Вереса (денег или связ...

Верес Пака і Львів так само 2- команди в 2 лігу

21:35 — уух ( хмельницкий )

мне нравится хороший кофе и Энн Хэтэуэй а кто где достоин играть - в высшей, первой или второй...

21:24 — kevin2

Города-миллионники очень важны для футбола. С точки зрения потенциального количества болельщиков,...

21:23 — jekavayp

душевнобольное чуч.ело, тебе самому не смешно от того бреда что ты написало ?