Катерина КОЗЛОВА: «Не ожидала многого от матча»

Сегодня Катерина Козлова сотворила громкую сенсацию в первом раунде Ролан Гаррос-2018, выбив действующую чемпионку турнира Елену Остапенко.
Украинка поделилась впечатлениями от неожиданной победы:
«Я не ожидала многого от этого матча. Два с половиной месяца назад я не знала, смогу ли играть в Париже. Я просто пыталась наслаждаться игрой и показывать свой лучший теннис».
Источник — Twitter
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