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Катерина КОЗЛОВА: «Не ожидала многого от матча»

Катерина Козлова – о победе над Еленой Остапенко

  • 27.05.2018 21:31
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

Сегодня Катерина Козлова сотворила громкую сенсацию в первом раунде Ролан Гаррос-2018, выбив действующую чемпионку турнира Елену Остапенко.

Украинка поделилась впечатлениями от неожиданной победы:

«Я не ожидала многого от этого матча. Два с половиной месяца назад я не знала, смогу ли играть в Париже. Я просто пыталась наслаждаться игрой и показывать свой лучший теннис».

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Источник — Twitter

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