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Дарья КАСАТКИНА: «Как можно жить с унылым куском г...а»

Российская теннисистка рассказала о мужчинах в свой жизни

  • 27.05.2018 18:00
  • 1341 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Дарья КАСАТКИНА: «Как можно жить с унылым куском г...а»
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, есть ли у нее молодой человек и какими качествами он должен обладать.
 
«Мое сердце абсолютно свободно. Какими качествами должен обладать мужчина? Чувством юмора. Это назовут 90 процентов девушек. А что, с унылым куском говна жить что ли? 
 
Естественно, ты ему доверяешь, потому что если запрещать с кем-то общаться – это уже не отношения, а какая-то тюрьма. И третье – у него должна быть борода», – сказала Касаткина в интервью Youtube-каналу
 
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Источник — YouTube

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Комментарии
    trancelife
      trancelife, 27.05.2018 18:15
    -2
    у тебя есть борода - я скажу тебе "да"
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    denzzzzzzzz
      denzzzzzzzz, 27.05.2018 18:17
    -1
    Похудей для начало!!!! Пирожок
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 27.05.2018 18:39
    -3
    говно - это среда обитания какцапов,как там найти хорошее??? ребус для лаптеногих дибилов
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