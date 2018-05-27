Дарья КАСАТКИНА: «Как можно жить с унылым куском г...а»

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, есть ли у нее молодой человек и какими качествами он должен обладать.
«Мое сердце абсолютно свободно. Какими качествами должен обладать мужчина? Чувством юмора. Это назовут 90 процентов девушек. А что, с унылым куском говна жить что ли?
Естественно, ты ему доверяешь, потому что если запрещать с кем-то общаться – это уже не отношения, а какая-то тюрьма. И третье – у него должна быть борода», – сказала Касаткина в интервью Youtube-каналу
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Источник — YouTube
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