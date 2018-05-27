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Свитолина – Томлянович. Лучшие моменты поединка первого круга РГ-2018

Смотрите хайлайты стартового матча украинки на Открытом чемпионате Франции

  • 27.05.2018 17:48
  • 682 просмотров
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

27 мая лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на Ролан Гаррос. В поединке первого круга украинка в двух сетах переиграла Айлу Томлянович из Австралии

Смотрите лучшие розыгрыши в исполнении теннисисток. 

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Источник — Roland Garros

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