Свитолина – Томлянович. Лучшие моменты поединка первого круга РГ-2018

Последние комментарии

Десна - Зирка 18:53 — Vladislav Pohily Десна явно в УПЛ не затеряется. По игре на голову сильнее Зирки. Если пройдут, надеюсь, им разреш...

Полтава - Черноморец 18:43 — zac76 Небольшой? Ты что, из Китая? 18:43 — zac76 Небольшой? Ты что, из Китая? 18:43 — zac76 Небольшой? Ты что, из Китая? 18:37 — yomayo17 Дві команди з невеличкої Полтави? Занадто.

Катерина Козлова – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 18:41 — bog829 Честно говоря не вижу шансов навязать борьбу Остапенко

ЧЕФЕРИН: «После финала ЛЧ Украина сможет организовать любое событие» 18:40 — SandroKing Ну, например, чемпионат Европы по баскетболу не смогли организовать, отказались. Ни одной арены т...