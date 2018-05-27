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Элина СВИТОЛИНА: «У меня большое будущее»

Украинка рассчитывает на успех на турнир

  • 27.05.2018 16:15
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Элина СВИТОЛИНА: «У меня большое будущее»
Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою стартовую победу на Открытом чемпионате Франции. В двух партиях украинка оказалась сильнее представительницы Австралии Айлы Томлянович – 7:5, 6:3.  
 
«Теннис – это не отдельно взятый матч. Для успеха требуется много тренироваться, чем я и занимаюсь.  У меня большое будущее и я не думаю о каждом матче так, словно он последний в моей жизни. 
 
Я не хотела отдавать первый сет и боролась каждый мяч, что и принесло результат. И для меня есть только один способ прогрессировать – тренировки. Мне нужно сосредоточиться, и хорошо, что теперь у меня будет несколько выходных. Я смогу физически подготовиться к следующему матчу», – цитирует Свитолину официальный сайт WTA. 
 
Соперницей 23-летней украинки по второму раунду турнира станет победительница пары Франческа Скьявоне (Италия) – Виктория Кужмова (Словакия).
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Источник — WTA

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