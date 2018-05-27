Элина СВИТОЛИНА: «У меня большое будущее»

«Теннис – это не отдельно взятый матч. Для успеха требуется много тренироваться, чем я и занимаюсь. У меня большое будущее и я не думаю о каждом матче так, словно он последний в моей жизни.

Я не хотела отдавать первый сет и боролась каждый мяч, что и принесло результат. И для меня есть только один способ прогрессировать – тренировки. Мне нужно сосредоточиться, и хорошо, что теперь у меня будет несколько выходных. Я смогу физически подготовиться к следующему матчу», – цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Соперницей 23-летней украинки по второму раунду турнира станет победительница пары Франческа Скьявоне (Италия) – Виктория Кужмова (Словакия).