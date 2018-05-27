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НАВРАТИЛОВА: Не рассматриваю Свитолину как победительницу Ролан Гаррос

Американка не верит в победу украинки на французском турнире

  • 27.05.2018 15:25
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  • 1 комментария
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НАВРАТИЛОВА: Не рассматриваю Свитолину как победительницу Ролан Гаррос
18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от выступления украинки Элины Свитолиной на Ролан Гаррос. 
 
«Каждый раз мы возлагаем большие надежды на Свитолину, и каждый раз она не может их оправдать. Именно поэтому в этот раз я не рассматриваю ее как потенциальную победительницу турнира. 
 
Невзирая на ее успехи в Риме, Элина никогда не была даже в полуфинале Большого шлемае», – приводит слова Навратиловой официальный сайт WTA. 
 
Лучшим результатом Элины Свитолиной на «Ролан Гаррос» стали выходы в четвертьфинал в 2015 и 2017 году.
 

Напомним, что Навратилова женилась на бывшей мисс СССР.

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Источник — WTA

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Комментарии
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 27.05.2018 15:30
    +1
    все когда-то бывает впервые.
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