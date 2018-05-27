СВИТОЛИНА: «Стартовый поединок был не из легких»

«Стартовый поединок выдался очень не легким. Айла показывала великолепный теннис в первой партии и мне пришлось активизировать свою игру.

Мне никогда не бывает легко в первом раунде, но я очень рада за тот уровень тенниса, который мне удалось показать во второй половине первого сета», – сказала Свитолина.

Добавим, что украинка проигрывала в первой партии 1:5, но сумела выиграть 8 геймов подряд (еще два в начале второй партии).