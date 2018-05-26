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Ролан Гаррос. Свитолина стартует 27 мая, в 12:00

Также первый матч на турнире проведет Катерина Козлова

  • 26.05.2018 17:39
  • 1537 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Стало известно расписание первого игрового дня Открытого чемпионата Франции.
 
Турнир откруют украинка Элина Свитолина и Айла Томлянович (Австралия) матчем на корте им. Сюзанн Ленглен. Игровой день стартует в 11:00 по местному времени / 12:00 по Киеву.
 
Катерина Козлова и Елена Остапенко (Латвия) проведут свой поединок четвертым запуском на арене им. Филипа Шатрие.
 
Напомним, Свитолина может возглавить рейтинг WTA по итогам Ролан Гаррос.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 26.05.2018 17:48
    +8
    Тримаємо кулаки за Еліну!
    Ссылка
    misha-ivanovi4
    online
      misha-ivanovi4, 26.05.2018 18:19
    +3
    Элина мы с тобой! Удачи!
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 26.05.2018 19:36
    +1
    Звичайно, що "откруют". Як і ваш редахтір.
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    Андрій Федейко
    online
      Андрій Федейко, 26.05.2018 19:50
    -2
    На сайті РГ пише, що матчі починаються о 12 за місцем часом, тобто о 13 по Києву!!!
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    Я в курсе
    online
      Я в курсе, 26.05.2018 20:25
    -2
    yomayo17, 26.05.2018 19:36
    Звичайно, що "откруют". Як і ваш редахтір.

    Ну шо ты тут фсё замичаишь, ну ашипся чилавег, с кем ни бываеть
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