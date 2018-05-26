Ролан Гаррос. Свитолина стартует 27 мая, в 12:00

Стало известно расписание первого игрового дня Открытого чемпионата Франции.

Турнир откруют украинка Элина Свитолина и Айла Томлянович (Австралия) матчем на корте им. Сюзанн Ленглен. Игровой день стартует в 11:00 по местному времени / 12:00 по Киеву.

Катерина Козлова и Елена Остапенко (Латвия) проведут свой поединок четвертым запуском на арене им. Филипа Шатрие.