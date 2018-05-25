НАДАЛЬ: «Если Федерер не играет, это плохо для турнира, а не для меня»

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль раскрыл секрет своего успеха на грунтовых кортах Открытого чемпионата Франции.

«Что помогает мне так часто побеждать на Ролан Гаррос? Наверное, будем честными, то, что этот турнир проводится на грунте. А я всегда хорошо выступал на этом покрытии. Так уж сложилось, что Ролан Гаррос - самый важный грунтовый турнир. И еще здесь матчи проходят в пятисетовом формате.

После своего возвращения на корты в этом сезоне я сыграл много матчей, очень успешно отыграл на грунтовых турнирах. Все эти соревнования были важны. Сейчас нужно хорошо потренироваться и быть готовым соревноваться на старте.

Мадрид - самый сложный из грунтовых турниров из-за условий. Поэтому важно было психологически быть готовым к Риму, где я провел хорошие матчи. Я долго не проигрывал сет, пока не проиграл в двух партиях в Мадриде. В Риме я смог вернуться после поражения в первом сете от Фабио Фоньини, затем тяжелый матч с Новаком Джоковичем, потом матч с Александром Зверевым, где было много разных моментов.

Меняется ли что-то, когда я выигрываю турнир, где не участвует Роджер Федерер? Нет, если я побеждаю, эмоции такие же. Скажем, Роджер и Новак также выигрывали титулы, когда у меня были травмы. Если они не играют, это плохие новости для турнира, но не для меня. Для меня победа будет такой же как и всегда.

В этом году мы с Новаком Джоковичем можем встретиться только в финале, да это так, здорово было бы быть в финале. Но сейчас рано об этом говорить, у меня есть много работы. Если в финале встретимся с ним, тогда и поговорим. Новак - один из лучших игроков в нашем спорте. Я бы не сказал, что он возвращается, он все время в туре. В Риме он отыграл отлично, он без сомнения один из кандидатов на победу в Париже», – сказал Надаль.