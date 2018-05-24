Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Долгополов сыграет с Надалем

Украинец стартует матчем с главным фаворитом, десятикратным чемпионом турнира

  • 24.05.2018 21:05
  • 1253 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль и Александр Долгополов
© Getty Images. Рафаэль Надаль и Александр Долгополов
Украинец Александр Долгополов встретится с лидером мирового тенниса Рафаэлем Надалем. 
 
Украинец и легендарный испанец встречались 9 раз. На счету Долгополова две победы и 7 поражений. В последний раз соперники встречались на US Open. Тогда Надаль обыграл Александра в четвертом круге.
 
Cвой лучший результат в Париже украинец показал в сезонах 2010-2011, когда пробился в третий раунд. В этом году Долгополов стартовал всего на пяти турнирах и выиграл пять матчей.
 
Ранее своих соперниц на Ролан Гаррос узнали украинские теннисистки. 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    napalm931
    online
      napalm931, 24.05.2018 21:32
    0
    Наиграется Сашенька)))
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 24.05.2018 21:34
    -1
    No comment
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.