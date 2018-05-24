Ролан Гаррос. Долгополов сыграет с Надалем

Украинец Александр Долгополов встретится с лидером мирового тенниса Рафаэлем Надалем.
Украинец и легендарный испанец встречались 9 раз. На счету Долгополова две победы и 7 поражений. В последний раз соперники встречались на US Open. Тогда Надаль обыграл Александра в четвертом круге.
Cвой лучший результат в Париже украинец показал в сезонах 2010-2011, когда пробился в третий раунд. В этом году Долгополов стартовал всего на пяти турнирах и выиграл пять матчей.
Ранее своих соперниц на Ролан Гаррос узнали украинские теннисистки.
Источник — Sport.ua
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