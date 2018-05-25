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СТАХОВСКИЙ: «На третий сет не хватило бензина»

Сергей Стаховский – о поражении от Ильи Ивашко

  • 25.05.2018 11:00
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Вчера Сергей Стаховский в финале квалификации «Ролан Гаррос» уступил Илье Ивашко со счетом 4:6, 7:6, 2:6. Украинец подвел итоги поединка:

«Конечно, тяжело сейчас что-то говорить... Неудачно начал – сразу потерял подачу, но быстро вернул. Было много шансов в первом сете, и надо было его цеплять. Не получилось.

В итоге на третий у меня не осталось бензина. К сожалению, вчерашний матч второго круга взял свое – состояние здоровья было более-менее в порядке, а вот физически я подсел.

Борьба была, но не сложился первый сет. Во втором надо было тоже заканчивать полегче, когда вел 5:2. В таком случае, возможно, запаса сил хватило бы и на третью партию.

Соперник удачно подавал, за счет этого, собственно, и выехал. Я подавал около 50% первых. Этого очень мало, чтобы выигрывать хорошие матчи».

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Источник — Xsport

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