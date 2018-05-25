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Беккер не оставляет шансов Долгополову в поединке с Надалем

Известный в прошлом теннисист оценил перспективы испанца на Ролан Гаррос

  • 25.05.2018 02:14
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер дал свой прогноз по поводу выступления испанца Рафаэля Надаля на предстоящем Открытом чемпионате Франции.
 
«Безусловно, Рафа является главным претендентом на победу. Есть пара теннисистов, которые близки к тому, чтобы прервать его гегемонию. Впрочем, если Надаль избежит травм, то не вижу игрока, способного обыграть его в Париже. Рафа может проиграть только себе», - сказал Беккер.
 
Напомним, что в стартовом поединке на Ролан Гаррос Надаль, являющийся десятикратным победителем соревнований, встретится с украинцем Александром Долгополовым.
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Источник — CNN

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