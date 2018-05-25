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Стаховский все еще может сыграть в основной сетке Ролан Гаррос

Украинский теннисист может пройти дальше как «лаки лузер»

  • 25.05.2018 01:18
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Напомним, что Сергей Стаховский в финальном раунде квалификации уступил белорусу Илье Ивашко. Тем не менее, украинец сохраняет шансы выступить в основной сетке, поскольку там освободились сразу четыре места после отказов от участия в турнире Хён Чона, Филиппа Краиновича, Николаса Кикера и Андрея Рублева.
 
Согласно правилам турниров Большого Шлема, «Lucky Loser» выбирается по жребию из четверых теннисистов, проигравших в финале отбора и имеющих наивысший рейтинг. В том случае, если мест для «Lucky Loser» больше двух, то общее количество участвующих в жеребьевке определяется по такой схеме: количество мест для Lucky Loser + 2. Таким образом, завтра, по окончанию матчей мужского квалификационного турнира, Стаховскому нужно войти в шестёрку проигравших игроков с наивысшим рейтингом.
 
На данный момент украинец, посеянный в квалификации под 18-м номером, может не попасть в шестерку участников жеребьевки только в случае, если завтра проиграют сразу шесть игроков, располагающихся выше него: Рубен Бемельманс (3), Рожериу Дутра-Сильва (6), Гвидо Андреоцци (9), Мартин Клижан (10), Элиас Имер (13) и Петер Полански (14).
 
Жеребьевка «Lucky Loser» состоится сразу по окончанию последнего матча в мужском квалификационном турнире.
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Источник — Большой теннис Украины

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