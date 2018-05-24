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Кличко считает, что в финале Лиги чемпионов будет забито 6 мячей 19:35 — dogmat2016 Смотрит в завтрашний день как всегда)))

Марта Костюк расплакалась после вылета с Ролан Гаррос 19:33 — pa110385 Краще і не скажеш !!! 19:31 — vvs46 Не плачь девчонка , пройдут дожди ....

Шахтер нацелился на японского полузащитника 19:32 — ZAKARPATFAN (Ужгород) Я же написал что смотрят только, я не говорил что підписані. Смотреть тоже важно не кого попало, ... 19:30 — M-E-S-S-E-R 1. По-перше, лише нікчема коментує слухи (ні Че Че, ні япошка офіційно не підписані); 2. По-друге...

Ракіцький залишив розташування збірної України 19:31 — zzg77 Видно болельщик сильно приложился! 19:25 — Oles Khorungiy он из Першотравенска

Стал известен календарь Евро-2020 19:26 — pulse240 Надо было ещё Нью-Йорк с Лос-Анджелесом задействовать 19:25 — pulse240 Особенно смешно смотрится, когда команды из одной группы должны играть в Риме, а потом лететь чёр...