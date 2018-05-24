Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марта Костюк расплакалась после вылета с Ролан Гаррос

Юная украинская теннисистка не смогла сдержать слезы после проигрыша в полуфинале квалификации

  • 24.05.2018 18:06
  • 2719 просмотров
  • 8 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
 
После завершения поединка Марту переполняли эмоции, на этот раз она плакала у мамы на плече.
 
 
No Marta, no cry... Большие победы еще впереди.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    pa110385
    online
    pa110385, 24.05.2018 18:25
    +5
    Не плач, роби висновки, і вперед, а ми підтримаєм
    Ссылка
    bog829
    online
      bog829, 24.05.2018 18:34
    +8
    Не нужно отчаиватся, всему свое время, марте и ее команде нужно провести качественную работу над ошибками и особо не спешить чтобы не сломать ребенка, а нам перестать болтать про первую ракетку и так далее, огромный потенциал еще нужно реализовать, удачи Марта у тебя впереди долгий не легкий путь и пусть он будет ярким и успешным
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 24.05.2018 18:45
    +3
    Немає причини нарікати на Марту: чи власним рішенням, чи рішенням тренера і команди, українка перехід із ITF в WTA проходить екстерном. Грунт це не краще покриття для Марти. На траві і харді в неї побільше шансів. Тому вимагати від Костюк успіхів на незручному для атакуючих гравців покритті вже сьогодні це занадто оптимістично для неповних 16-ти років Марти.

    П.с. Все що нас не ламає робить нас сильнішими. Сподіваюсь, у Марти все буде добре. На жаль преса їй занадто багато уваги приділяє, навіть на офіційному сайті РГ статті і новини про неї є. Це вже заважає молодій дівчині зосередитися безпосередньо на самій грі в теніс.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 24.05.2018 18:51
    -6
    Сосю дати (я любя, это не стеб)
    Ссылка
    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 24.05.2018 18:57
    0
    это еще ребенок я думаю всем понятно,маме надо найти правильный подход.
    Ссылка
    lenata_p
    online
      lenata_p, 24.05.2018 19:02
    +1
    А кто не плакал в 15 лет?
    Они еще содрогнутся только при одном твоем появлении.
    Все у тебя впереди.
    Ссылка
    vvs46
    online
      vvs46, 24.05.2018 19:31
    0
    Не плачь девчонка , пройдут дожди ....
    Ссылка
    pa110385
    online
      pa110385, 24.05.2018 19:33
    0
    lenata_p, 24.05.2018 19:02
    А кто не плакал в 15 лет?
    Они еще содрогнутся только при одном твоем появлении.
    Все у тебя впереди.
    Краще і не скажеш !!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.