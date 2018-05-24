Марта Костюк расплакалась после вылета с Ролан Гаррос

Юная украинская теннисистка Марта Костюк сегодня уступила Мартине Тревисан из Италии в матче второго круга квалификации Открытого чемпионата Франции.
После завершения поединка Марту переполняли эмоции, на этот раз она плакала у мамы на плече.
No Marta, no cry... Большие победы еще впереди.
Источник — Большой теннис Украины
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П.с. Все що нас не ламає робить нас сильнішими. Сподіваюсь, у Марти все буде добре. На жаль преса їй занадто багато уваги приділяє, навіть на офіційному сайті РГ статті і новини про неї є. Це вже заважає молодій дівчині зосередитися безпосередньо на самій грі в теніс.
Они еще содрогнутся только при одном твоем появлении.
Все у тебя впереди.
Они еще содрогнутся только при одном твоем появлении.
Все у тебя впереди.
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