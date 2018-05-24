Ролан Гаррос. Калинина проиграла в полуфинале квалификации

21-летняя украинка Ангелина Калинина не смогла выйти в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале она уступила в трех сетах Барборе Крейчиковой из Чехии.

Ролан Гаррос. Второй круг квалификации

Ангелина Калинина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 3:6, 3:6

В первой партии украинка отыгралась со счета 1:3, но в следующих сетах чешка выглядела лучше. Всего 1 брейкпоинт в сумме заработала украинка во второй и третьей партии. Этого, конечно же, оказалось недостаточно для победы.

Крейчикова поборется за выход в основную сетку с Вероникой Кудерметовой из России.