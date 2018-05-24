Ролан Гаррос. Калинина проиграла в полуфинале квалификации

21-летняя украинка Ангелина Калинина не смогла выйти в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале она уступила в трех сетах Барборе Крейчиковой из Чехии.
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:3, 3:6, 3:6
В первой партии украинка отыгралась со счета 1:3, но в следующих сетах чешка выглядела лучше. Всего 1 брейкпоинт в сумме заработала украинка во второй и третьей партии. Этого, конечно же, оказалось недостаточно для победы.
Ранее из квалификации также вылетела и Марта Костюк.
Крейчикова поборется за выход в основную сетку с Вероникой Кудерметовой из России.
Источник — Sport.ua
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