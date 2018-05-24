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Калинина – Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга квалификации Ролан Гаррос

  • 24.05.2018 12:58
  • 660 просмотров
  • 1 комментария
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Empire Slovak Open. Ангелина Калинина
© Empire Slovak Open. Ангелина Калинина

24 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису 21-летняя украинка Ангелина Калинина проведет поединок второго круга квалификации против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (№141 WTA).

Матч будет сыгран третьим запуском на 15-м корте. Ориентировочное время начала матча  – 15:00 по Киеву.

Букмекеры верят в победу Калининой – 1,45, коэффициент на Крейчикову равен 2,85. Теннисистки ранее между собой не встречались.

Напомним, в первом круге Калинина легко обыграла представительницу США Даниэль Лао.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка..

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 24.05.2018 13:15
    0
    Ангелине повезло в том плане, что ни одной грунтовички на ее пути нет. При том, что она сама специализируется на грунте. Но Крейчикова вполне может наказать за отсутствие хорошей подачи. Тем не менее, Калинина будет фаворитом.
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