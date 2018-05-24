Калинина – Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису 21-летняя украинка Ангелина Калинина проведет поединок второго круга квалификации против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (№141 WTA).
Матч будет сыгран третьим запуском на 15-м корте. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
Букмекеры верят в победу Калининой – 1,45, коэффициент на Крейчикову равен 2,85. Теннисистки ранее между собой не встречались.
Напомним, в первом круге Калинина легко обыграла представительницу США Даниэль Лао.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка..
Источник — Sport.ua
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